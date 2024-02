LEGO gratis: in regalo il miniset Duplo La mia prima anatra con gli acquisti online

LEGO Italia lancia una nuova promozione: solo online è possibile ottenere in omaggio il set La mia prima anatra con gli acquisto DUPLO a partire da 40 euro, offerta valida dal 15 al 29 febbraio, fino ad esaurimento scorte.

"I bambini che amano gli animali giocattolo costruiscono e ricostruiscono con questi mattoncini LEGO DUPLO colorati e facili da maneggiare, inventando storie in cui la simpatica anatra nuota, mangia e dorme. Il tuo omaggio con gli acquisti DUPLO online a partire da 40 €. Dal 15/2 al 29/2."

LEGO ricorda che gli ordini Pick A Brick non sono validi per la promozione, ogni ordine che soddisfi i requisiti riceverà un solo set La mia prima anatra. L'offerta è valida solo per gli acquisti online e non è attiva presso i parchi LEGOLAND, LEGOLAND Discovery Center o LEGO Store certificati. La mia prima anatra è un mini set DUPLO composto da sette pezzi e ideale dunque per i più piccoli a partire da un anno e mezzo, che potranno così prendere confidenza con le costruzioni Duplo e cimentarsi nella costruzione di una piccola anatra in quattro possibili pose.