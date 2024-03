LEGO festeggia il Mario Day: tutti i nuovi set, c'è il crossover con Mario Kart!

La linea di prodotti LEGO dedicati a Super Mario si espande: in occasione del Mario Day, che ogni anno cade il 10 Marzo, LEGO ha svelato ben tre nuovi set dedicati all'idraulico baffuto di casa Nintendo, insieme al primo teaser di una collaborazione che ha mandato in visibilio tantissimi fan.

Partiamo proprio con quest'ultima: LEGO incontrerà presto Mario Kart con una serie di set dedicati al racing game più amato della grande N. Sfortunatamente, la casa danese dei mattoncini non ha rilasciato nulla di più di un piccolo teaser a riguardo, nel quale possiamo vedere la silhouette di un kart dell'iconica saga automobilistica Nintendo. Il lancio dei set LEGO di Mario Kart avverrà nel corso del 2025, perciò nei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più.

In attesa di sfrecciare sulla Pista Arcobaleno con i kart fatti di mattoncini, ad agosto 2024 usciranno tre set LEGO di Super Mario, tutti annunciati nel corso del "MAR10 Day" con un video visibile in cima a questa news o su YouTube.



Il primo è la Battaglia con Roy al Castello di Peach, già disponibile in preordine sul LEGO Store al prezzo di 64,99 Euro. Il set, che continua la linea di prodotti LEGO dedicati ai Bowserotti dopo le due navi di Larry Jr. e Morton, vede Roy Koopa cingere d'assedio il Castello di Peach insieme ad un Categnaccio. Tra gli ostaggi del Bowserotto, inoltre, possiamo scorgere anche un indifeso Toad: il modellino, composto da 738 pezzi, è compatibile con il gioco tramite uno dei personaggi della linea LEGO Super Mario, tra cui LEGO Mario, LEGO Luigi e LEGO Peach.



Il secondo set è invece la Villa Stregata di Re Boo, un modellino da 932 pezzi disponibile a 74,99 Euro su LEGO Store. Il diorama replica alcuni dei livelli più iconici della saga di Super Mario - le case stregate - ed è completo di una serie di nemici come Tartosso, un Boo intimorito dalla presenza di Mario e, ovviamente, l'imponente Re Boo.



Il terzo set invece è il Bowser Express, venduto a 119,99 Euro sul LEGO Store. Il modellino è composto dalla bellezza di 1.392 pezzi e comprende, tra le altre cose, un Martelkoopa, un Boom Boom, due Goomba e due Coccinelli Volanti. I giocatori potranno costruire il treno di Bowser vagone dopo vagone, terminando con una motrice dalle fattezze dell'iconico nemico dell'idraulico Nintendo.