LEGO festeggia i 40 anni di Star Wars con due nuovi diorama e set

In occasione della Star Wars Celebration in programma a Londra questo fine settimana, in cui si celebreranno i 40 anni dall’uscita del film Star Wars, il Gruppo LEGO ha annunciato due nuovi diorama che si ispirano a due iconiche scene de Il Ritorno dei Jedi ed un nuovo set.

Partendo dai due diorama, si tratta di LEGO Star Wars – Diorama Sala del trono dell’imperatore, composto da 807 pezzi, che è una rappresentazione fedele della Sala del Trono dell’Imperaore Palpatine e La Morte Nera de Il Ritorno dei Jedi. Al suo interno sono presenti anche tre Minifigure LEGO di Luke Skywalker, Darth Vader e l’Imperatore palpatine.



Il LEGO Star Wars – Diorama Inseguimento con lo speeder su Endor è invece composto da 608 pezzi e fa rivivere alcuni momenti di Luke Skywalker che sfreccia su una speeder bike tra gli alberi. Presenti al suo interno tre Minifigure LEGO (di Luke Skywalker, Principessa Leia e Scout Trooper).



Questi due diorama si aggiungono a quelli già presenti nella gamma LEGO Star Wars, ovvero il Diorama Volo sulla trincea della Morte Nera (75329), il Diorama addestramento Jedi su Dagobah (75330) e Diorama Compattatore di rifiuti Morte Nera (75339).



Arriva anche il nuovo set LEGO Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter, composto da 1949 pezzi e si ispira al T-65 X-Wing Starfighter della saga. Tra i dettagli troviamo i motori Incom 4L4 fusil thrust ed i cannoni laser Taim & Bak KX9.



Il diorama LEGO Star Wars – Diorama Sala del trono dell’imperatore sarà disponibile al prezzo di 99,99 Euro, mentre il LEGO Star Wars – Diorama Inseguimento con lo speeder su Endor avrà un prezzo di 79,99 Euro. Il set LEGO Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter avrà un costo di 239,99 Euro. Tutti i nuovi prodotti saranno disponibili dal 1 Maggio 2023.