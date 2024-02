LEGO festeggia i 20 anni del Principe di Azkaban: svelate le minifigure di Harry Potter

Se i (tantissimi!) set LEGO Harry Potter del 2024 non hanno saziato la vostra fame di mattoncini danesi e maghetti di Hogwarts, abbiamo una buona notizia per voi. Nelle scorse ore, infatti, LEGO ha lanciato ben cinque nuove minifigure LEGO dedicate a Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. Sì, c'è anche un Dissennatore!



Le quattro minifigure sono acquistabili solo in bundle nel set "Personaggi de Il Prigioniero di Azkban", in uscita il 1° marzo 2024 e svelato nelle scorse ore sul LEGO Store. Il modello, il numero 40677 dell'azienda danese, è indicato per i bambini dai dieci anni in su e comprende un totale di 697 pezzi. Il prezzo del prodotto è di 49,99 Euro, dunque non si tratta di un set troppo costoso (per gli standard LEGO, almeno).



Le cinque minifigure fanno parte della linea LEGO BrickHeadz, perciò mantengono il classico formato "superdeformed a mattoncini" che contraddistingue la serie fin dal suo lancio. Esse arrivano per celebrare il 20° anniversario di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo proprio vent'anni fa, nel 2004. Non è dunque un caso che tra i personaggi prescelti da LEGO per il set troviamo - oltre a Harry ed Hermione, immancabili - anche Sirius Black, un Cervo Patronus e, soprattutto, un adorabile Dissennatore.



LEGO spiega inoltre che Harry, Sirius ed Hermione hanno un bacchetta magica, mentre il Cervo Patronus e il Dissennatore vantano una serie di dettagli capaci di renderli immediatamente riconoscibili ai fan. Le miniature sono pensate per l'esposizione: ciascuna, infatti, è alta 8 centimetri e farà un figurone sulle mensole del salotto, magari davanti ai romanzi di J.K. Rowling!