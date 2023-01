LEGO festeggia i 20 anni di Guerre dei Cloni con i nuovi caschi LEGO Star Wars

In occasione della Fiera del Giocattolo di Norimberga, ed in vista del 20esimo anniversario di “Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni”, LEGO annuncia due new entry nella linea di giocattoli dedicata ai caschi di Star Wars.

Dal 1 Marzo gli appassionati avranno la possibilità di unirsi al Grand’Esercito della Repubblica costruendo due nuovi modelli di caschi dedicati ad altrettanti eroi: Casco di Captain Rex LEGO Star Wars e Casco del Comandante clone Cody LEGO Star Wars.



Il primo è composto da 854 pezzi e riproduce il casco del Capitano Rex, con tanto di iconico bordino blu ed il Range - Finder. Il secondo invece è da 766 pezzi e riflette i dettagli arancioni del famoso casco.



I due caschi saranno disponibili dal 1 Marzo 2023 su LEGO Store, sul sito ufficiale di Lego e presso i migliori giocattoli a 69,99 Euro. Questi due modelli si aggiungono a quelli già disponibili nel listino che richiamano il mondo dell’Impero, del Lato Oscuro, Luke Skywalker ed id il Mandaloriano (ricordiamo che la stagione 3 di The Mandalorian è in arrivo su Disney+).



“Per oltre due decenni, la Guerra dei Cloni ha rappresentato uno degli eventi più importanti nella storia di Star Wars. Per questo motivo, siamo immensamente orgogliosi di rendere omaggio a due dei suoi protagonisti principali!” ha affermato Jens Kronvold Frederiksen, Design Lead di LEGO Star Wars. “Con questi nuovi modelli vogliamo rendere onore alla storia di Star Wars e ai suoi eroi, regalando ai fan un’esperienza di costruzione coinvolgente e rilassante, per riportarli con la mente nella galassia lontana lontana”.