LEGO fa faville al San Diego Comic-Con: svelati due nuovi set di Star Wars a tema Ahsoka

Dopo aver annunciato il set LEGO su Ghost e Phantom II solo una settimana fa, la casa dei mattoncini danesi ha rinnovato la sua collaborazione con Disney e LucasArts al Comic-Con di San Diego. Durante la convention, infatti, LEGO ha svelato due nuovi set dedicati a Star Wars, entrambi dedicati alla nuova serie di Ahsoka.

Il primo set annunciato in quel di San Diego è lo Shuttle Jedi T-6 di Ahsoka Tano, che verrà venduto dal 1° settembre sul sito web di LEGO. Il set è il numero 75362 ed è composta da 601 pezzi in totale, risultando indicato per i collezionisti e i costruttori di nove anni di età o più. Il prezzo del prodotto è pari a 74,99 Euro.



Come ci spiega il nome, il nuovo diorama LEGO è una riproduzione dello Shuttle Jedi T-6 di Ahsoka, che presto vedremo nella serie TV di Ahsoka Tano su Disney+, in uscita il 23 agosto. L'astronave, come da tradizione per i mattoncini danesi, è dotata di una serie di dettagli di pregio, come una cabina di pilotaggio apribile e un carrello di atterraggio retrattile per la modalità di volo, nonché due shooter e due stive per armi e attrezzi.



Completano il pacchetto la bellezza di quattro minifigure dedicate ad Ahsoka Tano, Sabine Wren, Marrok e al Professor Huyang, ciascuna dotata della propria lightsaber. Le dimensioni del set sono pari a 27 centimetri di lunghezza, 24 centimetri di larghezza e 10 centimetri di altezza.



L'altro set presentato a San Diego è l'E-Wing della Nuova Repubblica vs. Starfighter di Shin Hati. Come ci spiega il nome, il set contiene due navicelle spaziali in miniatura, rispettivamente un E-Wing della Nuova Repubblica e lo Starfighter di Shin Hati. Il costo del diorama è di 104,99 Euro, mentre la sua uscita è prevista sul LEGO Store per il 1° settembre 2023.



Composto da 1.056 pezzi, il set è adatto ai bambini dai nove anni in su e, insieme ai modelli delle due navicelle, comprende anche cinque minifigure LEGO di Ahsoka, una delle quali dedicata ad un droide astromeccanico della Nuova Repubblica. Come lo Shuttle Jedi T-6, entrambe le navicelle del nuovo set avranno una cabina di pilotaggio apribile, degli shooter e una stiva per le armi. Inoltre, l'E-Wing sarà dotato di uno spazio per il droide stellare e di un carrello retrattile di atterraggio.