LEGO Fantozzi: ammirate l'iconico set Ideas che non diventerà mai realtà!

Ora che i vincitori del concorso LEGO Ideas del 2023 sono stati ufficialmente annunciati, possiamo tirare le somme anche dei "grandi sconfitti", ovvero dei progetti che la casa dei mattoncini danesi non ha approvato per la vendita. Tra questi ultimi, in particolare, troviamo un set LEGO che avrebbe fatto gola a moltissimi italiani!



Stiamo ovviamente parlando del set LEGO "Fantozzi prende l'autobus al volo", proposto su LEGO Ideas il 30 novembre 2022 dall'utente Nastronauta. Il modellino, che nel giro di soli sei mesi ha raccolto i 10.000 Supporters necessari ad essere preso in considerazione per la conversione in un prodotto LEGO ufficiale, è stato scartato dal colosso di Billund.



Nei commenti ufficiali di LEGO leggiamo che "il nostro team ha approfonditamente considerato la possibilità di rilasciare questo progetto come un set LEGO, in accordo con i criteri di revisione del programma Ideas. Sfortunatamente, il board LEGO ha deciso che questo progetto non verrà prodotto come un set commerciale. Ringraziamo Nastronauta [il creatore del set LEGO di Fantozzi] per la passione e la creatività che ha riposto in questo progetto, e ringraziamo anche tutti coloro che lo hanno supportato".



LEGO stessa spiega che le ragioni per cui un progetto può essere "cestinato" sono molteplici: si va dalla sovrapposizione con dei prodotti ufficiali già sul mercato ai problemi con l'attribuzione delle licenze, fino all'aderenza del soggetto rappresentato ai valori dell'azienda e alle previsioni in termini di domanda di un prodotto basato sul progetto Ideas. Nel caso del diorama fantozziano, possiamo ipotizzare che i problemi di licenze e la scarsa domanda, quest'ultima legata al fatto che il personaggio di Paolo Villaggio sia noto praticamente solo in Italia, abbiano giocato un ruolo fondamentale nella mancata approvazione.



In ogni caso, il modello, di cui non conosciamo il numero preciso di pezzi, doveva replicare un'iconica sequenza di "Fantozzi", mostrando il protagonista mentre si lancia dal balcone del proprio appartamento nel tentativo di prendere (letteralmente) al volo l'autobus per il lavoro. Il modello - spiega il suo creatore - "non è solo un tributo al film del 1975, ma anche un'occasione per inserire una componente vintage in qualsiasi modellino LEGO City, costruita con soli mattoncini LEGO e con un'estetica classica".