Arriva il primo set LEGO Dungeons & Dragons per i 50 anni del gioco da tavolo

Siete amanti dei LEGO e delle auto? Allora meglio che diate un’occhiata al set LEGO Technic della Bugatti Bolide. Se invece adorate i mattoncini ma preferite tuffarvi nei mondi fantasy, sappiate che LEGO lancerà un set dedicato a Dungeons & Dragons in occasione del 50° anniversario dell’iconico gioco di ruolo da tavolo.

Ebbene sì, l’azienda danese collaborerà con Wizards of the Coast, editore del gioco creato da Gary Gygax e Dave Arneson, per rilasciare il set Dragon's Keep: Journey's End ideato da Lucas “BoltBuilds” Bolt. Noto per essere artista ambientale per Guerrilla Games, team creatore di Horizon Zero Dawn, Bolt ha ricevuto il lasciapassare nel novembre 2022 per portare il set LEGO a tema D&D nel programma LEGO Ideas assieme ad altri cinque finalisti su oltre 620 partecipanti al concorso.

Questo mirabolante set racchiude la lore e lo spirito di Dungeons & Dragons rimanendo comunque coerente con le caratteristiche dei mattoncini di plastica: in quasi 3.000 pezzi si trovano un gruppo completo di avventurieri, una taverna, una torre delle streghe e una piccola spiaggia. Sotto l’alto edificio di pietra si trova una prigione contenente un Beholder, ma il protagonista assoluto è il dragone verde che avvolge la torre, staccabile e utilizzabile separatamente. Il set è composto da quattro luoghi diversi con porte modificabili al fine di rendere Dragon's Keep: Journey's End una mappa utilizzabile per una sessione one-shot di Dungeons & Dragons. Insomma, è un autentico tributo al gioco di ruolo!

Attenzione però allo zampino di LEGO: essendo ufficialmente passato dalle mani di BoltBuilds al dipartimento di ricerca e sviluppo di LEGO, il set potrebbe trasformarsi in una composizione molto più piccola e meno ambiziosa. Quando avverrà il lancio? Molto probabilmente nel gennaio del 2024, in occasione del cinquantesimo anniversario di Dungeons & Dragons.