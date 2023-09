LEGO DREAMZzz, l'ultima tappa del tour italiano arriva a Milano: ecco date e programma

I LEGO sono davvero un gioco per tutte le età. Mentre i più grandi non potranno che restare a bocca aperta di fronte alla replica LEGO del Senato Galattico di Star Wars, i più piccoli non vedranno l'ora di partecipare alla quinta ed ultima tappa del tour LEGO DREAMZzz in Italia.



Per chi non conoscesse la linea di prodotti LEGO DREAMZzz, quest'ultima è un nuovissimo tema dei mattoncini danesi, affiancandosi alle lineup storiche come quella di LEGO Architecture e LEGO Creator. A differenza di queste ultime, però DREAMZzz è anche uno show televisivo che segue le avventure dei due liceali Mateo e Izzie in un mondo fatto di sogni e... incubi!



Non è un caso che i protagonisti della serie TV Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey saranno anche al centro della tre giorni in Piazza Gae Aulenti, a Milano, interamente dedicata al brand DREAMZzz con tanti eventi pensati per permettere anche ai più piccoli di sfruttare la propria immaginazione e la propria creatività per vivere nuove avventure nel Mondo dei Sogni e sconfiggere il tirannico Re Nightmare.



Quella di Milano sarà la quinta e ultima tappa del tour italiano LEGO DREAMZzz, e si terrà dal 22 al 24 settembre in Piazza Gae Aulenti a Milano. La manifestazione inizierà ogni giorno alle 11:00 e si concluderà alle 20:00. Tra le attività presenti al tour troviamo il Furgone Tartaruga della Signora Castillo, trasformato per l'occasione in un vero e proprio minivan. Nel minivan, i visitatori potranno seguire le avventure di Izzie e sconfiggere il Re Nightmare e gli altri nemici della serie TV con degli squali di peluche.



Accanto al minivan, poi, verrà allestita una Play Area composta da tre gazebo in cui i bambini potranno dedicarsi a diverse attività: tra di esse ci sarà la possibilità di costruire i nuovi set della linea DREAMZzz e di giocare con essi, conoscendo e approfondendo meglio la storia e i personaggi della serie TV ispirata al mondo LEGO. Inoltre, aiutati dagli esperti dei team Adult Fan of LEGO (AFOL), ITOL, BrianzaLUG e AFDL, i più piccoli potranno inventare delle storie inedite di LEGO DREAMZzz.