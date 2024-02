LEGO ha fatto il colpo grosso: set a tema Dungeons & Dragons in arrivo, ecco il teaser

Neanche il tempo di riprenderci dal teaser del set LEGO dedicato a Wicked, che già è ora di un altro importante annuncio della casa danese dei mattoncini: un crossover tra LEGO e Dungeons & Dragons è in arrivo, e ora possiamo dargli una prima, fugace occhiata.

Il breve video-teaser è stato pubblicato sul profilo X di LEGO e dura soli otto secondi, ma sembra mostrarci uno scheletro catturato da uno slime insieme a una spada, a uno scudo e ad altri tesori. La descrizione del post recita: "è ora di raccogliere il tuo party. Stiamo trasudando di emozione! Sei pronto a costruirti delle incredibili avventure?". Al termine del video, poi, vediamo i loghi di LEGO e Dungeons and Dragons, nonché quello della serie LEGO Ideas.

Come spiega The Brick Fan, il modello dovrebbe chiamarsi "LEGO Ideas Dungeons & Dragons' Keep: Journey's End" e dovrebbe celebrare il 50° anniversario di D&D, pubblicato per la prima volta da Gary Gygax e Dave Arneson nel mese di gennaio del 1974. Il set dovrebbe essere il vincitore di un contest tenutosi tramite la piattaforma LEGO Ideas lo scorso anno, ma non è chiaro quale sarà il suo contenuto. Ciò che è certo è che il prodotto verrà pubblicato come parte della lineup Ideas, il che significa che avrà un numero di pezzi (e un prezzo) piuttosto elevato, ma anche che dovrebbe trattarsi di un modellino per soli adulti.

Secondo un altro leak riportato da The Brick Fan - che però vi invitiamo a prendere con le pinze - il set LEGO di Dungeons & Dragons comprenderà ben 3.754 pezzi e costerà 359,99 Dollari, che con ogni probabilità si tradurranno in 359,99 Euro sul mercato europeo. In parallelo, poi, dovrebbe essere lanciata una collezione di minifigure a tema D&D, perfette per permettere agli avventurieri di costruire il proprio personaggio combinando mattoncini, classi, armi e armature.