LEGO Chessmaster: avete mai pensato di giocare a scacchi in 3D?

Il mondo LEGO Ideas continua a riservarci delle bellissime sorprese: dopo aver visto la replica LEGO della navicella spaziale Orion MPCV della NASA, un nuovo progetto ha raggiunto la tanto agognata soglia dei 10.000 Supporters sul portale Ideas. Stiamo parlando del set definitivo per il gioco degli scacchi, ovviamente fatto di mattoncini danesi!

Il set si chiama semplicemente Chessmaster e comprende tutto l'occorrente per giocare a scacchi o ad una delle variazioni più note del gioco. Al suo interno, infatti, non troverete due set di pedine, ma ben quattro, rispettivamente di colore bianco, nero, rosso e blu. In questo modo, sarà possibile giocare a scacchi con altre tre persone, anziché uno contro uno, come prevede il format classico di gioco.



Non è finita qui: all'interno del Chessmaster, infatti, ci sono ben quattro tavoli di gioco da scacchi. Se lo desiderate, dunque, potete dedicarvi ad una partita tradizionale contro un solo avversario, oppure potete unire le quattro scacchiere e giocare su un "campo" decisamente più ampio di quello standard, con una dimensione di 16 caselle per lato. Infine, avrete anche la possibilità di giocare a scacchi in 3D, impilando una sopra l'altra fino a tre scacchiere.



Il progetto, pubblicato su LEGO Ideas dall'autore CalebMiranda, ha raggiunto i 10.000 Supporters a inizio settembre: ciò significa che esso verrà preso in considerazione per la pubblicazione da parte di LEGO nel corso del prossimo round di revisione dei progetti Ideas. A differenza di molti altri progetti, però, il Chessmaster non è mai stato tra gli "Scelti dallo Staff" della casa danese dei mattoncini, perciò le possibilità di vederlo sul mercato non sono altissime.



In ogni caso, la maxi-scacchiera è un bellissimo soprammobile e, per giunta, è completamente modulare: oltre alle possibilità offerte "di default" dal creatore del set, potrete combinare le 256 caselle che la compongono nel modo che preferite, così da personalizzare ulteriormente le regole degli scacchi a seconda delle vostre necessità.