LEGO BrickHeadz: a febbraio arrivano anche Shadow e Knuckles!

Dopo aver visto le prime immagini dei set LEGO di Animal Crossing, i fan dei videogiochi saranno estremamente felici di sapere che un paio di altre mascotte sono in arrivo in versione "mattoncino" già nel mese di febbraio. Tra di esse abbiamo i LEGO BrickHeadz di Knuckles e Shadow the Hedgehog, dal franchise di Sonic The Hedgehog: sono carinissimi!



I LEGO BrickHeadz di Shadow e Knucles usciranno il 1° febbraio e faranno parte della prima ondata di lanci del 2024 della serie BrickHeadz del colosso dei mattoncini danesi, particolarmente apprezzata per le sue rappresentazioni delle icone pop e per il suo basso prezzo. Per esempio, il kit Sonic the Hedgehog: Knuckles e Shadow ha un prezzo pari a 19,99 Euro ed è composto da 298 pezzi. Il prodotto è indicato per un pubblico di bambini dai 10 anni in su.



Sempre per quanto riguarda la linea di prodotti BrickHeadz, sono in arrivo due nuove miniature a tema Marvel, una a tema Groot in Vaso e l'altra incentrata su Iron Spider-Man. La prima è composta da 113 pezzi, mentre la seconda ne comprende 98. Entrambi i set sono indicati per i bambini dai 10 anni su e costeranno 9,99 Euro sul LEGO Store. Anche questi due prodotti a tema Marvel arriveranno sul mercato il 1° febbraio, ma sono già preordinabili sul LEGO Store.



Infine, abbiamo anche il LEGO BrickHeadz Disney di Stitch, anch'esso in uscita il 1° febbraio al prezzo di 9,99 Euro. A differenza di Groot e Spider-Man, il BrickHeadz di Stitch comprende qualche decina di pezzi in più, per un totale di 152 mattoncini nel complesso. Nonostante ciò, il set è adatto ai costruttori dai 10 anni in su, esattamente come gli altri BrickHeadz in arrivo il prossimo mese.