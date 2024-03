LEGO Bionicle: questo vecchissimo pezzo vale una cifra enorme

I set LEGO più costosi di tutti ormai li conosciamo bene, e vanno dall'AT-AT di LEGO Star Wars al Millennium Falcon della medesima serie. Tuttavia, nessuno si è mai chiesto quale sia il singolo pezzo LEGO più costoso al mondo. Oggi, forse, una pura coincidenza ha dato una risposta all'interrogativo.

Il pezzo LEGO più raro di sempre potrebbe essere questa maschera per un LEGO Bionicle, prodotta nel lontano 2001 e fatta di oro 14 carati. Del pezzo - del tutto identico ad una maschera Bionicle in plastica, con l'ovvia eccezione del materiale e del peso - sono stati prodotti solo 30 esemplari, quasi tutti distribuiti tra i dipendenti stessi di LEGO che hanno lavorato al franchise di LEGO Bionicle, uno dei più amati di inizio anni Duemila.

Incredibilmente, però, una di queste maschere è finita tra gli scaffali di un negozio della catena Goodwill, che si occupa di vendita di prodotti usati e di seconda mano negli Stati Uniti. Nello specifico, il prodotto è stato messo in commercio dal punto vendita di Goodwill di Du Bois, in Pennsylvania. La testata americana People, però, spiega che originariamente nessuno degli impiegati del negozio si era reso conto del vero valore del pezzo LEGO, che dunque è finito sul mercato al prezzo di soli 14,95 Dollari.

Solo dopo un listing sul sito web della compagnia, i fan LEGO si sono accorti della rarità del pezzo e hanno avvisato i dirigenti di Goodwill: "non sapevamo quanto valesse. Pensavamo non avesse alcun valore, almeno non fino a quando le persone hanno iniziato a chiamarci chiedendoci se potessero acquistarlo al prezzo di 1.000 Dollari", ha spiegato il Vicepresidente di Goodwill per l'ecommerce Chad Smith ai microfoni di 6ABC.

Alla fine, la maschera è stata venduta all'asta per 18.101 Dollari. Mentre il mistero su come un cimelio del genere sia finito tra i polverosi scaffali di un negozio di prodotti di seconda mano si infittisce, l'asta ha rivelato che il vero nome della maschera è Kanohi Hau, ovvero "maschera della protezione", e permette - nella lore della serie, ovviamente - al Bionicle che la utilizza di generare attorno a sé un campo di forza capace di bloccare ogni attacco fisico.

I Nomi del Diavolo (Vinile Sangue Edition) è uno dei più venduti oggi su