LEGO Batman: questa maxi-replica di Gotham arriva dritta dritta dalla serie animata!

Ormai i crossover con il mondo LEGO sono ovunque: dopo aver visto i nuovi set di LEGO Super Mario e aver celebrato il 25° anniversario di LEGO Star Wars, la casa dei mattoncini danesi ha annunciato un nuovo modellino ispirato al cartone animato Batman: The Animated Series, che rappresenta una dettagliatissima Gotham bidimensionale.

Il set, chiamato semplicemente "Batman: Serie animata Gotham City", è disponibile sul LEGO Store in preordine: la sua uscita è infatti fissata tra meno di un mese, per il 4 aprile 2024. Il prezzo del modellino non è dei più bassi, dal momento che esso è pari a ben 299,99 Euro: un costo giustificato dai 4.210 pezzi del prodotto, dalla sua altezza di 41 centimetri, dalla lunghezza di 76 centimetri e dalla profondità di sei centimetri.

Come avrete capito dalle dimensioni, la Gotham animata in versione LEGO è un set bidimensionale, ovvero un diorama che, come una sorta di quadretto da appendere alle pareti, mostra lo skyline della città del Cavaliere Oscuro, con tanto di bat-segnale e di alcuni degli edifici più iconici della metropoli, a partire dalla caserma della polizia di Gotham e dalla Torre dell'Orologio.

La serie animata di Batman è arrivata su Netflix il 21 novembre, il cui catalogo si è arricchito di tutti gli episodi del cartone animato. Ovviamente, la serie è stata trasmessa in TV negli anni Novanta, diventando un punto di riferimento per tutti gli appassionati dell'Uomo Pipistrello grazie alla sua animazione di qualità, alle sue ambientazioni "dark" e alle continue scazzottate tra Batman e una pletora di villain iconici provenienti dai fumetti.

A corredo del set - che riprende egregiamente le atmosfere della serie animata - abbiamo anche la bellezza di quattro minifigure, che ritraggono Batman, Catwoman, Joker e Harley Quinn con gli iconici costumi della serie animata. Insomma, il diorama è uno di quei prodotti LEGO da non lasciarsi scappare se siete fan del Crociato di Gotham!

