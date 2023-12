LEGO Art, svelato il nuovo set per adulti: arrivano i pappagalli Ara Macao!

I set LEGO della linea Art non sono tra i più conosciuti tra i fan dei mattoncini danesi, ma vantano comunque una qualità costruttiva ineccepibile. Nelle scorse ore, il prossimo set della serie LEGO Art è stato annunciato da un rivenditore vicino alla casa di Billund: vediamo insieme di cosa si tratta!



Il prodotto in questione è il set LEGO Art Macaw Parrots (31211), che ritrae due pappagalli Ara Macao, uno in volo e l'altro appeso ad un ramo. Il set è stato svelato dal rivenditore polacco Bonito e dovrebbe essere rilasciato al pubblico il 1° gennaio, anche se tale data potrebbe essere semplicemente un placeholder, dal momento che il prodotto non è ancora disponibile su LEGO Store.



Il set fa parte della "Fauna Collection" di LEGO, che comprende diverse rappresentazioni di animali di ogni tipo, dagli uccelli ai mammiferi, fino agli invertebrati. In totale, i due pappagalli Ara Macao sono composti da 644 pezzi e sono indicati per i costruttori dai 18 anni in su, viste le ridotte dimensioni dei pezzi che compongono ciascun animale. Visto che il set è bipartito, inoltre, LEGO lo ha pensato per poter essere costruito da due giocatori al contempo.



Come sempre, i set LEGO Art sono modellini LEGO essenzialmente bidimensionali, che si avvalgono della tridimensionalità solo per alcuni spessori minimi, che in questo caso riguardano l'apertura alare dei due pappagalli e il ramo su cui uno di questi è appeso. Infine, il diorama è pensato per poter essere facilmente appeso alle pareti, come se si trattasse di una vera e propria opera d'arte!