LEGO architecture, arriva la LEGO House: è un set rarissimo!

Tra i set LEGO in arrivo nel 2024 ci saranno tantissime novità, tra cui la nuova serie di diorami danesi dedicata ad Animal Crossing. Per gli amanti della serie LEGO Architecture, però, già da oggi è disponibile il nuovo set "LEGO House", che farà un figurone nel vostro salotto o sulle mensole della vostra cameretta.



Il set è al momento disponibile solo sul LEGO Store di Inghilterra e di parti dell'Europa, comprese Francia, Germania e, ovviamente, Italia. Non a caso, tra i label legati al prodotto abbiamo le diciture "esclusivo" e "difficile da trovare": i fan LEGO di Stati Uniti e Asia non potranno mettere le mani sul prodotto! In ogni caso, la LEGO House costa 49,99 Euro e può essere preordinato fin da ora. La spedizione, però, avverrà entro il 24 ottobre, per una consegna entro la fine di questo mese.



In totale, la LEGO House conta 774 pezzi ed è consigliata per i ragazzi e le ragazze al di sopra dei 12 anni di età. Come ci spiega il nome, la LEGO House è essenzialmente un grande diorama che celebra il mondo LEGO anche nell'architettura. Esso, infatti, è composto da 21 sale "a incastro", pienamente modulari e dalla forma di un mattoncino LEGO di colore diverso ciascuna.



Ogni sala ha una facciata trasparente, mentre alcune sono dotate di terrazze pensili, tetti multicolore e scale esterne, in modo da rendere quella che altrimenti sarebbe un'accozzaglia di mattoncini danesi un vero e proprio esempio di architettura contemporanea. All'interno della villa LEGO troviamo l'Albero della Creatività LEGO, che può essere visto rimuovendo il tetto keystone a forma di mattoncino.



In termini tecnici, il set misura 6 centimetri di altezza, 22 di altezza e 19 di profondità. LEGO ci spiega che "la linea LEGO Architecture è una celebrazione dell'architettura mondiale con i nostri mattoncini ed è ideale per tutti gli appassionati dei viaggi, dell'architettura, della storia e del design. Il modellino è pensato per offrire un'esperienza di costruzione avvincente e gratificante, e può essere esposto sia a casa che in ufficio".