LEGO annuncia il Bouquet di Rose: un regalo perfetto per Natale e San Valentino!

Mentre le anteprime dei set LEGO del 2024 ci svelano tantissime novità in arrivo dalla casa dei mattoncini danesi nei primi mesi del prossimo anno, è la stessa LEGO ad annunciare l'ultimo set del 2023, il Bouquet di Rose della Botanical Collection: è un regalo perfetto per Natale!



Il set è già disponibile per il preordine sul LEGO Store, con un prezzo pari a 59,99 Euro. Il modellino arriverà nei negozi specializzati e online il 1° gennaio 2024, perciò non potrà finire direttamente sotto l'albero di Natale: se avete in casa un collezionista o un costruttore disposto ad aspettare, però, si tratta pur sempre di un'idea regalo da prendere in considerazione per le festività natalizie.



Il Bouquet di Rose è un set da 822 pezzi, indicato solo per i costruttori maggiorenni. Il set fa parte della Botanical Collection di LEGO Icons, dunque è pensato per i fan adulti. Il modellino è stato pensato per essere una costruzione lunga e rilassante, nonché come regalo per la vostra anima gemella: l'uscita a inizio gennaio, insomma, è stata pensata per "coprire" sia il Natale che, soprattutto, San Valentino!



Il prodotto comprende una dozzina di rose in tutte le fasi della fioritura: i fiori possono poi essere uniti tra loro in un mazzo, ma la loro costruzione resta separata. Per questo, LEGO consiglia il set per la costruzione in gruppo, coadiuvata magari dalle istruzioni digitali della build, disponibili su LEGO Builder.



Infine, il Bouquet di Rose è un set da esposizione perfetto: le sue dimensioni sono generose, con un'altezza della rosa più alta pari a 31 centimetri. Insieme agli altri set della Botanical Collection di LEGO, come le Piantine Grasse LEGO, le rose in arrivo a gennaio faranno un figurone in salotto o nel vostro ufficio!