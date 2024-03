LEGO Animal Crossing arriva in Italia da oggi, tutti i set in vendita su Amazon

A partire da oggi, venerdì 1 marzo, sono in vendita su Amazon Italia i nuovi set della serie LEGO Animal Crossing, dedicati alla celebre serie di videogiochi Nintendo. Le confezioni LEGO in vendita sono cinque con prezzi a partire da 14.99 euro e fino a 75,79 euro.

Il set più piccolo ed economico è Festa di Compleanno di Giuliano mentre il set più costoso è la Bottega di Nook e casa di Grinfia. In una fascia di prezzo intermedia troviamo altri set come Bonny in Campeggio, Tour in Barca di Remo e Benvenuta Fuffi, ecco di seguito i prezzi ed i link per l'acquisto diretto su Amazon (link tracciati).

LEGO Animal Crossing prezzi: quanto costano su Amazon

Dopo LEGO Super Mario e LEGO NES, la collaborazione tra la casa danese e Nintendo prosegue con i set ufficiali di Animal Crossing e chissà che presto non si possano davvero avere notizie sulla tanto rumoreggiata collezione LEGO x The Legend of Zelda.