LEGO, nel 2024 si va nello spazio: tantissimi nuovi set Technic a tema astronomico!

Dopo il lancio del set LEGO dedicato all'Orient Express sembrava che la casa dei mattoncini danesi si fosse presa una pausa dal lancio dei nuovi prodotti. E invece no: LEGO è tornata alla carica con i set LEGO Technic a tema spaziale in uscita nel 2024. In totale, i modellini sono ben quattro!

I prodotti - che per il momento non sono ancora disponibili su LEGO Store - sono stati annunciati tramite il sito web del rivenditore JB Spielwaren. Si tratta in totale di quattro nuovi set a tema spaziale, che dovrebbero essere tutti rilasciati nel corso del 2024. Il retailer tedesco ha posizionato un placeholder per la loro uscita nel mese di marzo, ma per il momento non ci sono ancora informazioni certe a riguardo.



Sicuramente, il set più interessante, specie in termini di design, è la riproduzione dell'orbita della Terra e della Luna attorno al Sole. Il set, consigliato per i bambini con più di dieci anni, comprende una rappresentazione (ovviamente non in scala) dell'orbita terrestre attorno alla nostra stella e di quella lunare attorno al pianeta azzurro. Come potete vedere dalle immagini, la base del prodotto è composta da un meccanismo che permette la rotazione del modellino grazie ai suoi ingranaggi.



Il secondo nuovo set in arrivo è il Surface Space Loader LT78, ovvero il set 42178, consigliato per un pubblico di bambini dagli otto anni in su. Il modellino rappresenta un veicolo pensato per l'esplorazione della superficie di pianeti alieni e si contraddistingue per le sue ruote enormi, nonché per la possibilità di estrarre un braccio dalla sua cabina di pilotaggio.



Terza novità è il Mars Crew Exploration Rover, da 1.599 pezzi e indicato ai bambini dagli 11 anni in su. Anche in questo caso parliamo di un veicolo per l'esplorazione marziana. Il rover ha sei ruote, una gru posteriore e delle dimensioni generose: dalla confezione, inoltre, possiamo vedere che il veicolo può essere configurato in diversi assetti, rialzando o allungando parte del telaio.



Infine abbiamo il VTOL Heavy Cargo Spaceship LT81, da 1.365 pezzi. Il modellino, pensato per i costruttori da dieci anni in su, rappresenta una vera e propria navicella spaziale con quattro motori, di cui due verticali. L'astronave è pensata per attività cargo (esattamente come il Loader e il Rover di cui abbiamo appena parlato) e può essere agganciata agli altri prodotti della linea Technic del 2024.