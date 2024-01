LEGO, il 2024 è l'anno dello spazio: tantissimi set a tema astronomico in arrivo!

A dicembre, vi avevamo anticipato che LEGO ci avrebbe portati nello spazio nel corso del 2024. Ora, però, sembra essere ufficiale: i prossimi mesi saranno costellati di set LEGO a tema spaziale, provenienti da ogni linea di prodotti del colosso dei mattoncini danesi.

La notizia arriva dal profilo Twitter Brickset, che su Twitter ha condiviso alcune foto della London Toy Fair del 2024, che si è aperta il 23 gennaio e che si concluderà nella giornata di oggi, giovedì 25 gennaio. Allo stand LEGO alla kermesse londinese è possibile vedere alcune preview dei prossimi prodotti in uscita, tra le quali figura un gigantesco poster a tema spaziale.

Ebbene sì: lo spazio sarà uno dei temi forti del 2024 per l'azienda di Billund. In particolare, il poster ci svela che, nei prossimi mesi, arriveranno set a tema spaziale per le serie LEGO Icons, LEGO Technic, LEGO Classic e LEGO Creator. Insieme a queste ci saranno però anche linee che finora hanno avuto davvero poco a che fare con lo spazio: tra queste abbiamo LEGO Art, LEGO Friends, LEGO City, LEGo Duplo e persino LEGO Dreamzzz.

Insomma, i prodotti spaziali dei mattoncini danesi saranno tanti, e faranno tutti parte della medesima campagna, chiamata "Esplora lo spazio in infiniti modi". Inoltre, i set astronomici saranno per tutte le età, dal momento che si partirà dai modelli destinati ai più piccoli (quelli della linea Duplo) per arrivare fino ai diorami per adulti delle linee Art e Icons. Come se non bastasse, nel corso di quest'anno dovrebbe arrivare anche delle nuove minifigure a tema spaziale, che potrebbero ritrarre astronauti, scienziati e, forse, persino degli alieni.

Per il momento, sfortunatamente, non sappiamo quali set faranno parte della campagna: gli unici prodotti "spaziali" già annunciati da LEGO sono i set LEGO Technic in arrivo nel 2024, tra i quali troviamo la riproduzione dell'orbita terrestre e lunare attorno al Sole e diversi Lander lunari e navicelle spaziali. Per il resto, invece, non possiamo che restare in attesa di ulteriori informazioni dal colosso di Billund.