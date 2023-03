L'ora legale si avvicina: quando spostare le lancette? Manca poco

Si avvicina il cambio d'ora: domani, 21 Marzo 2023 inizia ufficialmente la primavera, con giornate più lunghe e più (si spera) sole e caldo, per la contentezza di coloro che vogliono approfittare della bella stagione per trascorrere qualche ora in più all'aria aperta.

Proprio in concomitanza con l'arrivo della primavera giunge anche l'ora legale. Il cambio di orario avverrà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 Marzo 2023, quando alle ore 3 di notte si dovranno spostare di 60 minuti in avanti le lancette. Le 3:00 quindi diventeranno le 4:00.

Ciò vuol dire che avremo 60 minuti di luce in più, dormendo però un'ora in meno. Gli studi sui cambi d'orario sono stati tanti: secondo molti tale switch avrà un effetto positivo sull'ambiente, ma anche sull'economia familiare soprattutto in questo periodo in cui le bollette non sono propriamente economiche. Si stima infatti una riduzione del consumo di energia elettrica, oltre che di emissioni di anidride carbonica.

L'ora legale è stata introdotta nel 1770 in Inghilterra e da anni c'è una diatriba con l'Unione Europea che ha chiesto di abolire questi cambi d'orari. L'Italia dal suo canto ha dato parere negativo, però, sebbene la proposta sia approdata anche in Commissione Europea e Parlamento Europeo.