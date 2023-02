LeBron James è il miglior marcatore di sempre dell'NBA: superato Abdul-Jabbar

Quella in corso non sarà certamente la stagione che i Los Angeles Lakers si aspettavano, data la loro serie di nove sconfitte, tra cui l’ultima contro gli Oklahoma City Thunder per 133 a 130. In questo match, però, c’è stato un evento molto importante: LeBron James è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi dell’NBA.

Sul 104 a 97 per i Thunder, allo scadere del terzo quarto, con un fadeaway LeBron James si è aggiudicato il titolo di miglior marcatore di sempre superando il record storico di Kareem Abdul-Jabbar, presente sugli spalti per l’occasione. Ormai era destino, e lo dimostrano anche i numeri: a 38 anni LeBron ha raggiunto quota 38.388 punti, diventando lo #ScoringKing, come ha scritto NBA sui social.

Dopo avere segnato il 104-99 lo stadio si è fermato per applaudire James che, in risposta, ha dichiarato: “Voglio solo dire grazie ai fedeli Lakers. Ragazzi, siete unici. Il poter essere assieme a una leggenda così grande come Kareem è un onore. Per favore, dedicategli una standing ovation. Vi ringrazio tanto ragazzi per avermi permesso di far parte di qualcosa che ho sempre sognato”.

E chiunque sta celebrando questo momento storico: gli account ufficiali della NBA hanno cambiato il logo in una corona e modificato la didascalia in “LeBron James, the Scoring King”, mentre su Google se si cerca il suo nome scendono dalla parte alta dello schermo tabelloni, corone e palloni da basket. I suoi colleghi professionisti non hanno perso l’occasione di congratularsi con King James: “Vera Grandezza. Incredibilmente grato di aver assistito a tutto ciò e di aver fatto parte del tuo viaggio. La storia è stata fatta”, ha scritto ad esempio Kevin Love.

Ciò che meraviglia è il tempo necessario per raggiungere tale traguardo: mentre Abdul-Jabbar ha impiegato 1.560 partite per registrare il suo totale, James ha stabilito il suo record in poco più di 1.400 presenze. Micheal Jordan resta ancora il migliore per numero di punti per partita, mentre James si trova al quinto posto.

Ora che ha superato il record, la maglia delle NBA Finals 2013 venduta all’asta avrà sicuramente visto un picco nel suo valore.