LDA fa il pieno di punti al Fantasanremo: c'è anche la proposta di matrimonio!

Puntualissimo, è arrivato l’aggiornamento alla classifica di Fansanremo e dopo la seconda serata è LDA ad aver fatto il pieno con ben 125 punti, frutto di una serie di bonus (tra cui la proposta di matrimonio) che l'hanno fatto balzare al primo posto.

Di seguito la classifica della seconda serata:

LDA – 125 pt Sethu – 115 pt Paola&Chiara – 103 pt Colapesce&Dimartino, Rosa Chemical – 65 pt Madame, Tananai – 60 pt Lazza – 59 pt Will – 57 pt Modà – 56 pt Levante – 51 pt Mara Sattei – 50 pt Giorgia – 37 pt Articolo 31 – 29 pt Shari – 25 pt

Questa invece la classifica generale:

LDA – 125 punti Sethu – 115 punti Paola&Chiara – 103 punti Marco Mengoni – 85 punti Coma_Cose – 77 punti Colla Zio – 69 punti Colapesce Dimartino, Mr Rain, Rosa Chemical – 65 punti Madame, Tananai – 60 punti Lazza – 59 punti Will, Ariete – 57 punti Modà – 56 punti Levante – 51 punti gIANMARIA , Mara Sattei – 50 punti Olly – 49 punti Leo Gassmann – 47 punti I Cugini di Campagna – 44 punti Elodie, Ultimo – 43 punti Gianluca Grignani – 38 punti Giorgia – 37 punti Articolo 31 – 29 punti Anna Oxa – 26 punti Shari – 25 punti

Il figlio di Gigi D’Alessio è balzato al primo posto per una serie di bonus davvero degni di nota, tra cui la proposta di matrimonio su Twitter (con tanto di si), il batti cinque alla statua di Mike Bongiorno, il caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara (che rispecchia a pieno al tradizione napoletana), una direttasocial con Fantasenremo ed un selfie insieme allo zampillo con la scritta Sanremo. Insomma, ha fatto davvero tutto ciò che era a sua disposizione per fare il pieno.

Tra i bonus più popolari ci sono gli outfit luminosi, i baci al pubblico, gli abbracci, i ringraziamenti ed ovviamente il batti cinque con Gianni Morandi.