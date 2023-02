Lazza è la vera incognita di Sanremo 2023, ma il favorito è Marco Mengoni

Andrà in scena stasera la finale della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2023, e dopo tre serate sono ampiamente confermati i pronostici delle scorse settimane: il super favorito resta Marco Mengoni, ma l'incognita restano il giovane Lazza e Mr.Rain.

Ad accomunare le principali agenzie è Lazza, la vera e propria mina vagante di questo festival. Il rapper, che con Sirio ha superato Blanco nel 2022 nella classifica degli album più ascoltati dell’anno, viene visto come un’incognita e le quotazioni sono in continua salita.

Per i bookmakers il trittico di favoriti è composto da Marco Mengoni (già vincitore nel 2013 con “L’Essenziale”), Ultimo (arrivato secondo qualche anno fa alle spalle di Mahmood) e Mr. Ran: se Mengoni viene pagato 1,30 da Bwin, Ultimo e Mr. Rains ono dati rispettivamente a 5 e 5,50, mentre Lazza è distanziato ad 8, in agguato e pronto e sfruttare la sua popolarità per il televoto finale.

Tra gli outsider troviamo Giorgia, data a 21 che ieri sera ha duettato con Elisa in un momento che a detta di molti ha accomunato le due voci femminili italiane più rappresentative degli ultimi anni, e Tananai a 29 grazie alla sua canzone che racconta l'amore ai tempi della guerra in Ucraina. Calano invece le quotazioni di Madame (51) ed Elodie (ad 81 come Colapesce Dimartino). mentre Rosa Chemical si conferma una delle sorprese di questo Festival sebbene la vittoria sia data a 67.



Per l'ultimo posto invece Bwin ha pochi dubbi e paga 6 Anna Oxa, di molto distanziata da Ariete (51) e gli Articolo 31 (101).



Dopo tre serate, Marco Mengoni è saldamente al comando della classifica e tutto lascia presagire che questa sera ad avere la meglio sarà lui.