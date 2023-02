Lazza supera Vasco Rossi nella classifica FIMI e si scusa con il Blasco: Sirio è da record

L’incredibile successo di Sirio di Lazza registrato nel 2022 sta continuando anche in questo 2023 che si è aperto, per il rapper milanese, con il secondo posto a Sanremo grazie alla sua "Cenere”.

Lazzinho, tramite i suoi canali ufficiali social, ha comunicato che il suo terzo disco è nuovamente tornato in testa nella classifica FIMI degli album più venduti, per la ventesima settimana non consecutiva. Si tratta di un record, che supera quello precedente stabilito da Vasco Rossi nel 2011.

“Per la ventesima volta, Sirio è al primo posto in FIMI. Non eramai successo prima nella storia della musica italiana. Va béne, va béne. Ci vediamo in tour” ha twittato Lazza, che poco dopo ha aggiunto uno “scusami Vasco” con tanto di cuoricino inviato al cantante di Zocca.

A contribuire a questo ritorno al primo posto in classifica ci ha pensato anche “Cenere”, che si è piazzata seconda sul palco dell’Ariston dietro a “Due Vite” di Marco Mengoni e davanti a “Supereroi” di Mr. Rain, altri due pezzi molto passati dalle radio in questi giorni che confermano ancora una volta il cambio di marcia che ha dato Amadeus a Sanremo negli ultimi anni, dove ha portato tracce che si sono rivelate hit radiofoniche passate dai dj anche nei mesi successivi al termine della kermesse musicale.