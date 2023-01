Lazza supera Blanco: 'Sirio' è l'album più ascoltato del 2022 in Italia

La Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) ha diffuso la classifica degli album e singoli più ascoltati nel 2022 in Italia e non mancano le sorprese. Innanzitutto c’è una notizia che fa felici tutti: per il terzo anno consecutivo la top ten album è interamente italiana.

Nella classifica degli album “Sirio” di Lazza si è piazzato davanti sia a “Taxi Driver” di Rkomi che “Blu Celeste” del vincitore di Sanremo 2022 Blanco, che a sua volta ha superato il king del rap Marracash, che porta in quarta posizione “Noi, Loro, gli altri”.

Tra i singoli invece, “Brividi” di Mahmood & Blanco ha la meglio sulla hit estiva “Shakerando” di Rhove e di “Dove si balla” di Dargen D’Amico, che è stata presentata a Sanremo 2022, così come “Farfalle” di Sangiovanni che è quarta.

Top Album 2022:

Sirio – Lazza Taxi driver – Rkomi Blu celeste – Blanco Noi, loro, gli altri – Marracash Il giorno in cui ho smesso di pensare – Irama C@ra++ere s?ec!@le – thasup Salvatore – Paky Materia (Pelle) – Marco Mengoni Caos – Fabri Fibra X2 – Sick Luke

Top singoli 2022:

Brividi – Mahmood & Blanco Shakerando – Rhove Dove si balla – Dargen D’Amico Farfalle – Sangiovanni La coda del diavolo – Rkomi & Elodie La dolce vita – Fedez, Tananai & Mara Sattei Giovani wannabe – Pinguini Tattici Nucleari 5 gocce – Irama feat. Rkomi Baby goddamn – Tananai Ciao ciao – La Rappresentante di lista

Nella classifica dei vinili invece in cima troviamo “Harry’s House” di Harry Style, seguito dall’intramontabile “The Dark Side of The Moon” dei Pink Floyd e “Virus” di Noyz Narcos.

Il CEO di FIMI, Enzo Mazza, nell’analisi ha evidenziato che “negli ultimi dieci anni l’età media degli artisti in top ten è scesa del 35% evidenziando un ricambio generazionale che nessun altro settore culturale ha potuto garantire nel nostro Paese”.

A livello di certificazioni, il 2022 si è chiuso con 267 album, 2 compilation e 325 singoli certificati tra oro, platino e multiplatino per un complessivo di 594 titoli.