Lazza ha finalmente pubblicato '100 Messaggi', dopo averla presentata a Sanremo

Durante la sua introduzione a Sanremo 2024, l’8 Febbraio, Lazza aveva detto che non sapeva se questa canzone sarebbe mai stata rilasciata. L’incredibile ed immediato successo, che ha spinto le radio a trasmettere la versione live del Festival, però hanno evidentemente convinto il rapper di “Cenere” a pubblicarla.

Stiamo parlando di “100 Messaggi”, il nuovo singolo del secondo classificato a Sanremo 2023 che ha un’atmosfera ed un testo ben diverso rispetto a “Cenere”. Probabilmente infatti non la balleremo sui lidi durante la prossima estate, ma la canzone ha immediatamente colpito tutti non solo per le atmosfere ma anche per il testo ed infatti fan e non di Jacopo nel corso delle scorse settimane avevano chiesto a gran voce di poterla ascoltare su Spotify e simili.

A dimostrazione di come “100 messaggi” abbia colpito tutti, anche Amadeus durante la presentazione l’ha descritta come “una canzone molto bella, che ho ascoltato qualche giorno fa, e vi confesso che, se me l'avesse fatta ascoltare prima, gli avrei proposto di venire in gara al Festival, ma avendola ascoltata più tardi, a regolamento, come dire… a canzoni già prese, gli ho detto: “Tu devi venire assolutamente sul palco dell'Ariston”.

Il successo è stato immediato e “100 messaggi” è già schizzata nelle classifiche globali, con oltre 2 milioni di stream nel giro di due giorni.