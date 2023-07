La Lazio celebra il 50esimo anniversario del primo Scudetto con i nuovi kit Mizuno

A pochi giorni dalla presentazione del kit home della Roma realizzato da Adidas, anche l’altra squadra della Capitale, la Lazio, ha svelato le divise che sfoggerà nella stagione 2023/24 nelle partite casalinghe ed in trasferta.

Le divise sono realizzate da Mizuno e celebrano il 50esimo anniversario del primo storico scudetto Biancoceleste. Proprio per tale ragione, le maglie sono ispirate a quelle indossate dalla squadra guidata all’epoca da Tommaso Maestrelli.

Presente ovviamente Olympia, l’aquila che è impressa sulla parte anteriore del kit con design in rilievo tono su tono, che rende omaggio alla maglia 1973/74.

Sul kit away è integrato anche il tricolore, che è inserito nelle strisce in rilievo sulla parte anteriore ed in quelle utilizzate sul bordo dei polsini. Mizuno spiega che la colorazione all-navy ha l’obiettivo di riflettere ”forza del club e rafforza il suo coraggio di lottare in questa stagione di UEFA Champions League”.

Analogamente a quanto fatto da altre squadre, anche la collezione 2023/24 della Lazio guarda all’ambiente ed i kit sono prodotti in poliestere 100% riciclabile e trasparente, una “una volontà concertata da entrambe le parti per dimostrare concretamente l’impegno a favore della sostenibilità e nella riduzione dell’impronta di carbonio”.

L’acquisto è possibile negli Store ufficiali della Lazio e sul sito web di Mizuno. Durante il ritiro di Auronzo di Cadore sarà presentata anche la terza maglia.