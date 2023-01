Il lavoro dei sogni (letteralmente) esiste: una società vi paga per dormire

Guadagnare soldi dormendo. È il lavoro, letteralmente, dei sogni ed “Emma - The Sleep Company” lo ha creato ed ha aperto le candidature per gli interessati.

La società è alla ricerca di uno “Sleep Ambassador” che possa testare qualità e comodità dei propri prodotti. La scelta di puntare su questo progetto è legata ad una recente ricerca che ha rivelato come meno del 5% degli italiani riesca a dormire più di 8 ore a notte, e meno della metà (45%) dorma sereno non oltre 5/6 per vari fattori: stress, stanchezza mentale e fisica, rumori, distrazioni esterne, e preoccupazioni e pensieri.

Da qui nasce l’esigenza di cercare un ambassador che sia in grado di mettersi in gioco e trovare una formula che possa consentire agli italiani a dormire meglio grazie ai prodotti Emma.

Il candidato entrerà nel team Emma e proverà una soluzione di prodotti per 100 notti, anche in situazioni estreme (come intense maratone notturne di serie tv), ma anche dopo esercizi rilassanti e yoga pre-pisolino.

Il prescelto firmerà un contratto di tre mesi, in vigore dal 15 Marzo 2023, con stipendio pari a 1300 Euro al mese. È possibile candidarsi direttamente attraverso questo indirizzo, seguendo tutte le istruzioni: è necessario essere maggiorenni, vivere in Italia ed avere dimestichezza con i social.