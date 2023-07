Niente lavoro con il caldo asfissiante: nuovo decreto del ministro Calderone

Il caldo asfissiante del mese di luglio 2023 diventa un affare nazionale e un caso politico: il governo infatti potrebbe approvare già nelle prossime ore un decreto atto a tutelare i lavoratori in caso di alte temperature.

Il piano è stato presentato in anteprima ai sindacati e alle associazioni di categoria dal Ministro del Lavoro Marina Calderone, ma cosa prevede esattamente? In caso di alte temperature il settore dell’edilizia potrebbe accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), con i giorni interessati che verrebbero scorporati dal computo delle settimane previste nel biennio mobile. Si avrebbe inoltre l’accesso a ore alla CISOA, la cassa integrazione dedicata ai lavoratori del settore agricolo a tempo indeterminato e solo per metà giornata.

Si tratta insomma di un decreto dedicato a lavoratori che passano molte ore sotto il sole, o che comunque devono affrontare in maniera obbligatoria le ondate di calore ormai sempre più frequenti nel nostro Paese. Certo dall’ombra del decreto restano fuori - per ora almeno - i lavoratori stagionali, un dettaglio che ha fatto sollevare più di un malumore.

Bisogna poi ricordare che una norma dell’INPS permette già ai lavoratori costretti a operare sotto al sole di accedere alla cassa integrazione, quando le temperature sono oltre i 35 gradi. La norma INPS copre soprattutto lavoratori che stendono il manto stradale, addetti al rifacimento di facciate e tetti, mansioni che richiedono indumenti di protezione e altre fasi lavorative che avvengono in luoghi in cui è impossibile ripararsi dal sole. Tornando al decreto Calderone, il Consiglio dei Ministri ne discuterà già il 26 luglio per mandarlo in approvazione in tempi brevi, vista l’emergenza caldo che stiamo vivendo.

