Dove lavorare o studiare a Milano: la mappa di tutti i coworking della città

Milano è una città poliedrica dalle mille possibilità, ci si diverte tantissimo ma si lavora e si studia in maniera altrettanto decisa, non sempre però si riesce a trovare un posto tranquillo presso cui concentrarsi oppure ritrovarsi in gruppo. È qui che entra in scena il coworking.

Cosa si intende per coworking? Molti fra voi lo sapranno già ma facciamo un piccolo passo indietro: si tratta di uno spazio fisico che può essere condiviso da più persone che hanno bisogno di uno spazio per studiare o per lavorare. Ci si può andare singolarmente oppure in piccoli gruppi di persone, i migliori spazi coworking hanno anche uno spazio bar oppure una cucina, internet ad alta velocità e stampanti a disposizione degli ospiti. Milano è ormai piena di spazi coworking e sono tutti raccolti all’interno di un registro gestito dal Comune, al quale accedere solo con requisiti ben precisi.

Su YesMilano, il sito-guida della grande città meneghina, sono raccolti oltre 100 spazi di coworking distribuiti in tutte le zone della città - non a caso è possibile scegliere singolarmente una zona per vedere quali spazi vi siano disponibili all’interno. Il capoluogo lombardo si definisce la capitale italiana del coworking e a vedere la mappa di tutti gli spazi di coworking di Milano non si fatica a crederlo.

Il centro città, attorno al Duomo, è sicuramente pieno di spazi coworking di tutti i tipi, è però possibile trovarne diversi anche in zona Porta Nuova e ai Navigli. Gli spazi coworking sono in ogni caso sparsi a macchia di leopardo in tutta la città e ne esistono tantissimi anche in zone leggermente periferiche, pensiamo a Villa San Giovanni, Quarto Oggiaro, Figino, Chiesa Rossa, solo per dirne alcune. Su YesMilano trovate schede dettagliate e foto di tutti gli spazi, non dovete fare altro che scegliere la zona di vostro interesse e individuare lo spazio di coworking più indicato per le vostre esigenze.



Alcuni di questi spazi sono addirittura aperti 24 ore su 24, godono di sale riunioni, parcheggi per le biciclette, un servizio di vigilanza e possono ritirare posta e documenti al posto vostro. Come anticipato sopra, alcuni di questi mettono al servizio degli ospiti una cucina, sono accessibili agli animali e permettono la domiciliazione della sede legale, in pratica è possibile virtualizzare la sede del proprio ufficio presso uno di questi spazi. Non avete che l’imbarazzo della scelta…