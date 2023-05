Lavorare in Smart Working in giro per il mondo: le mete più convenienti secondo Skyscanner

Il COVID-19 ha sicuramente cambiato molte delle nostre abitudini, alcuni di noi hanno persino smesso di andare fisicamente in un ufficio per lavorare comodamente da casa in Smart Working. Questo renderebbe possibile lavorare da qualsiasi parte del mondo e quelle che seguono sono le migliori mete per i nomadi digitali segnalate da Skyscanner.

Skyscanner è un portale per la ricerca di voli e hotel famoso in tutto il mondo e non ha certo bisogno di presentazioni, potreste invece non conoscere l'Associazione Nazionale Nomadi Digitali, secondo cui in tutto il mondo ci sono ormai 35 milioni di persone che si definiscono nomadi digitali. Questo numero è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni tanto che esistono già parecchi Paesi che concedono visti per nomadi digitali, ovvero per quelle persone che vogliono lavorare in Smart Working con una nazione d'origine.

Arriviamo così alle mete segnalate da Skyscanner iniziando con Città del Messico, considerata il 35% più economica di Roma. È sicuramente una città molto vivace e frenetica, offre però anche tante esperienze per i lavoratori a distanza. C'è poi tanta storia da scoprire, del resto il centro città poggia sui resti dell'antica capitale azteca Tenochtitlan. Secondo Skyscanner un volo andata e ritorno per Città del Messico parte da 645 euro a persona dai principali aeroporti italiani.

Amman in Giordania è considerata il 23% più economica di Roma ed è una città presso cui assaporare a pieno l'atmosfera mediorientale. I lavoratori in smart working possono godersi le spettacolari rovine romane, un museo di livello mondiale, numerosi souk, caffè e moschee. I voli A/R costano davvero poco e partono da 59 euro a persona dai principali aeroporti d'Italia.

Chiudiamo infine con Abu Dhabi. La capitale degli Emirati Arabi Uniti è considerata il 13% più economica di Roma e negli ultimi anni si è sviluppata in maniera quasi inimmaginabile. Oggi infatti possiamo trovare palazzi, grattacieli e alberghi di ultima generazione, tantissime start-up e aziende specializzate della finanza digitale. In questo caso i voli A/R dai principali aeroporti italiani partono da 77 euro a persona.

Se molti italiani andranno all'estero nel corso del 2023, tanti turisti arriveranno in Italia, magari anche grazie all'ultima campagna ideata dal nostro Governo: l'agenzia di Open to Meraviglia ha ringraziato tutti i meme di internet.