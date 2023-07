Quanto vale la tua laurea? Ecco le 'migliori' in busta paga

Ma aveva davvero ragione la madre di Guccini, quando gli diceva che "un laureato conta più d'un cantante"? Dipende dalla laurea, diremmo oggi, soprattutto dopo aver dato un'occhiata all'ultimo studio dell'Osservatorio JobPricing.

Il più recente University Report, poi rilanciato da La Repubblica, mostra infatti le disparità presenti tra le varie discipline, mostrando quali sono le migliori facoltà in busta paga ma lascia spazio anche ad altre interessanti riflessioni.

Il primo punto riguarda proprio la differenza tra stipendi medi, che mostra Ingegneria Navale e Aerospaziale su del 10% rispetto ad altre lauree, mentre fanalino di coda sarebbero le Scienze Psicologiche, con i professionisti del settore che dovrebbero accontentarsi di un -8% sugli altri titoli accademici.

In una società che punta sempre più alla specializzazione, poi, portare avanti gli studi potrebbe essere determinante per migliorare la propria condizione. In Italia appena il 28% dei giovani compresi nella forbice d'età tra i 25 e i 34 ha un titolo accademico e le qualifiche più basse sono sempre meno richieste, non solo nel privato. Primato, purtroppo, per quel che riguarda la percentuale di NEET per la fascia 15-29, in cui siamo secondi solo alla Romania, con il 19%.

Quanto alle differenze in busta paga tra un laureato e un lavoratore a fermo alle scuole dell'obbligo e fino alle superiori, si parla di una media di ben 13.000 euro, dimostrando come un titolo di studio di questo tipo sia dirimente per poter ambire a una maggiore serenità economica.

Passando infine alle Università che garantiscono un impiego migliore e che consentono di ripagarsi più rapidamente gli studi, la migliore in busta paga è la Bocconi. Politecnico di Milano e Politecnico di Torino, invece, sono gli Atenei migliori d'Italia, poiché sul podio in entrambe le classifiche, rispettivamente al secondo e terzo posto per guadagno e primo e secondo posto per tempo impiegato a recuperare la spesa. Terzo posto per tempo più breve è l'Università di Brescia.