A Las Vegas arriva l'edificio sferico più grande al mondo: di cosa si tratta?

Dopo la sala concerti invisibile nel mezzo del deserto dell'Arabia Saudita, pensavamo di averle viste tutte. E invece no: solo pochi giorni fa, infatti, a Las Vegas è stato inaugurato l'edificio di forma sferica più grande al mondo, la MSG Sphere. Ma di cosa si tratta, esattamente?

Come ci mostra un video di Details in Luxury, la "Sfera" è la più recente attrazione di Las Vegas, la città degli eccessi nel mezzo del deserto del Nevada. L'edificio, però, sembra fuori scala anche per il caotico skyline della Città del Peccato. La MSG Sphere è poco distante dalla Vegas Strip e dal Venetian Resort, due dei punti di riferimento "storici" della metropoli.



Come spiega il nome, la MSG Sphere è della Madison Square Garden Company, una delle principali aziende negli Stati Uniti (e nel mondo) impegnate nella realizzazione di teatri, cinema e sale concerto. Non a caso, anche la "Sfera" è un palazzetto per concerti ed eventi di intrattenimento, costruito tra il 2019 e il 2023 e pensato per accogliere le performance dei cantanti e degli artisti più in voga su scala globale.



La MSG Sphere doveva essere completata nel 2021, nel giro di soli due anni: la prima "pietra" è stata infatti posizionata nel 2019, perciò il cantiere si sarebbe dovuto concludere in tempi record. Sfortunatamente, la pandemia da Covid-19 ha prolungato i lavori, che si sono conclusi solo negli scorsi giorni. In vista dell'inaugurazione, la Madison Square Garden Company ha realizzato un incredibile gioco di luci sulle pareti dell'edificio, che ha portato una ventata d'aria fresca a Sin City lo scorso 4 luglio, in occasione della Festa dell'Indipendenza americana.



In realtà, però, l'inaugurazione della MSG Sphere si terrà solo il 29 settembre, con un concerto degli U2 (freschi del nuovo album Songs of Surrender, uscito a marzo). C'è solo da sperare che le performance che si terranno nella nuova sala concerti siano in grado di ripagare gli sforzi della compagnia costruttrice: l'edificio, infatti, è costato la bellezza di 2 miliardi di Dollari, buona parte dei quali sono andati in una copertura esterna composta da ben 1,2 milioni di LED.