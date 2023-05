Land Rover e Kilchoman creano il whisky 639: un omaggio alla Works V8 Islay Edition

Land Rover non è solo un marchio automotive, è un vero e proprio stile di vita - come conferma la nuova collaborazione con la distilleria Kilchoman. Le due aziende hanno infatti creato un particolare whisky in edizione limitata.

Land Rover Classic ha pensato di collaborare con i ragazzi della premiata Kilchoman Distillery per la creazione di un whisky speciale chiamato "639": solo 639 bottiglie per celebrare la Classic Defender Works V8 Islay Edition, vettura ancora più esclusiva che sarà prodotta solo in 30 veicoli. Ispirata a una Serie IIa di proprietà del co-fondatore di Land Rover, Spencer Wilks, l'auto presenta una serie di riferimenti unici e omaggia l'Isola di Islay, nelle Scottish Inner Hebrides.

La Works V8 Islay Edition presenta anche un dettaglio alquanto particolare: un vassoio rimovibile situato nel ripostiglio centrale, realizzato con il legno delle originali botti di whisky della distilleria Kilchoman.

Ogni vassoio presenta un disco di legno da 110 mm che replica per l'appunto l'estremità di una botte, con una scritta a stencil che conferma l'unicità di ogni veicolo. Il legame fra Land Rover Classic e distilleria Kilchoman è dunque molto forte, come dimostra il whisky "639", creato da Kathy Wills e suo marito Anthony che hanno selezionato di persona i barili da utilizzare.

Una combinazione di botti di bourbon e barilotti di sherry che ha creato un whisky ricco di sapori, particolarmente complesso e profondo. Come detto in apertura esisteranno solo 639 bottiglie di questo whisky, cifre che facevano parte dell'immatricolazione della Serie IIa originale di Spencer Wilks, un veicolo da collezione di Land Rover Classic.

"Siamo lieti di annunciare questa partnership unica con la Kilchoman Distillery. Lavorare con la famiglia di Spencer Wilks e averne il contributo creativo per la Classic Defender Works V8 Islay Edition, ha avuto un significato molto speciale per noi. Il team di Kilchoman ha aiutato Land Rover Classic a creare una bellissima Defender artigianale utilizzando il vero legno di botte che celebra l'isola in cui è nato il nome Land Rover. Gli specialisti della Kilchoman dedicano ai loro premiati whisky la stessa attenzione e passione che Land Rover Classic riserva ai suoi lussuosi veicoli da collezione. Con il lancio del ‘639’, abbiamo creato edizioni limitate che piaceranno agli intenditori e agli appassionati sia di auto che di whisky" ha detto Paul Barritt, direttore di Land Rover Classic.

"È stato molto speciale per i team di Kilchoman e Land Rover Classic lavorare insieme su questi progetti, considerando il nostro legame familiare di lunga data. È stato un grande momento quando il team di Land Rover Classic ha riportato la Serie IIa di mio nonno a Islay e alla distilleria, e sono felice di vederne i dettagli di design che hanno ispirato la loro ultima Defender Classic", ha detto invece Kathy Willis, co-fondatrice della Kilchoman.

Non conosciamo l'eventuale prezzo delle bottiglie di whisky ma possiamo dirvi quanto costano le 30 Works V8 Islay Edition: 230.000 sterline (circa 264.000 euro) la 90 a passo corto, 245.000 sterline (circa 281.000 euro) la 110 a passo lungo.