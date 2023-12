Lana Del Rey in concerto agli iDays il 4 Giugno 2024: le info per i biglietti

Un altro nome di prim’ordine si aggiunge agli iDays 2024 di Milano. Da qualche minuto infatti gli organizzatori hanno annunciato che il 4 Giugno 2024, sul palco dell’Ippodromo Snai di Milano salirà Lana Del Rey, nelle vesti di headliner della giornata.

Un appuntamento imperdibile per i fan della cantautrice americana, che nel 2023 ha pubblicato l’apprezzatissimo album “Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd”,che ha ottenuto recensioni entusiastiche da parte delle principali testate del settore, alcune delle quali l’hanno inserito tra i migliori album pubblicati in questo anno o addirittura al primo posto di tale classifica.

I biglietti saranno disponibili in prevendita sia per gli iscritti all’app iDays che a My Live Nation a partire dalle ore 11 di mercoledì 13 Dicembre: potete iscrivervi gratuitamente all’applicazione o al sito degli organizzatori in maniera completamente gratuita. La vendita generale invece partirà dalle ore 11 di giovedì 14 Dicembre 2023, su idays.it.

Qualche giorno fa, sempre a proposito di iDays, è stato anche annunciata la presenza dei Queens of the Stone Age, che saliranno sul palco della kermesse milanese il 6 Luglio 2024, dopo i Royal Blood.

Gli altri nomi che suoneranno durante la giornata che si concluderà con il concerto di Lana Del Rey saranno svelati successivamente, ed ovviamente vi aggiorneremo.