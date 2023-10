Lady Gaga e gli U2 insieme sul palco: succede alla Sphere di Las Vegas

La residency degli U2 alla Sphere di Las Vegas, che si è allungata con altre date annunciate di recente, continua a regalare sorprese ai presenti. La scorsa notte, il gruppo di Bono Vox ha avuto un’ospite a sorpresa sul palco: Lady Gaga, che qualche giorno fa aveva cantato insieme ai Rolling Stones in un concerto per celebrare il nuovo album.

La popstar ha infatti raggiunto a sorpresa il gruppo irlandese sul palco per cantare insieme a Bono Vox tre brani: “All I Want is You”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” e la sua “Shallow” tratta dal film “A Star is Born” che le è valso il Premio Oscar per la migliore canzone originale. Non si tratta di una prima assoluta, dal momento che Lady Gaga aveva raggiunto gli U2 anche nel 2015 sul palco, a New York, per cantare Ordinary Love al Madison Square Garden.

Un momento assolutamente indimenticabile per i presenti, che hanno potuto beneficiare della performance vocale incredibile di Lady Gaga. Nel video che trovate in apertura, trovate anche la clip ufficiale di “Sweet Sounds of Heaven”, dal concerto a sorpresa tenuto lo scorso 19 Ottobre al Racket di New York per celebrare il lancio di “Hackney Diamonds”, l’album in cui Lady Gaga è tra le guest star.

Che queste comparsate di Gaga siano il preludio di un nuovo album o di un nuovo tour? I fan ci sperano.