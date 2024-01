Lady Gaga in studio per il nuovo album? Il post lascia spazio a pochi dubbi

Il 2024 potrebbe essere un anno di grandi ritorni pop sulla scena musicale. Se ormai sembra scontata la pubblicazione del nuovo album di Dua Lipa dopo il rilascio di Houdini, sulla scena potrebbe tornare anche Lady Gaga.

La cantautrice americana non pubblica un nuovo album da ormai quattro anni: l’ultimo lavoro solista è Chromatica del 2020, seguito poi da Love for Sale che però ha visto la collaborazione con Tony Bennett. Negli ultimi anni si è dedicata alla sua carriera da attrice con A Star Is Born, House of Gucci e Joker: Folie a Deux di Todd Philips che uscirà nel 2024.

A quanto pare però Gaga vuole tornare alle origini ed il post pubblicato su Instagram nella notte, che ha immediatamente fatto il pieno di like e commenti entusiasti, lascia pochi spazi a dubbi. Nelle due fotografie infatti si vede Lady Gaga in quello che sembra essere a tutti gli effetti uno studio di registrazione.

Non è chiaro se però la cantante abbia iniziato realmente a lavorare sul nuovo album da poco oppure se i lavori stiano procedendo già da qualche tempo. Secondo i più informati, nel 2024 Lady Gaga potrebbe effettivamente pubblicare un nuovo album per segnare il suo ritorno sulla scena musicale, sebbene solo qualche mese fa ha collaborato con i Rolling Stones su “Sweet Sounds of Heaven”, che ha eseguito anche live insieme a Mick Jagger e co a Las Vegas, prima di approdare sul palco degli U2 alla Sfera.