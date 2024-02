Lady Gaga, nuove foto dallo studio: 'il nuovo album non sarà rock'

Già qualche settimana fa, Lady Gaga aveva di fatto confermato il nuovo album con un post pubblicato sul proprio account Instagram. La popstar ed attrice ancora non ha confermato che il nuovo lavoro uscirà nel corso del 2024, ma continua a disseminare indizi sui propri account social.

Come si può vedere dai post che trovate in calce, la cantautrice sta trascorrendo gli ultimi giorni in studio, dove si è scattata un selfie prima dinanzi ad un microfono in un reel ovviamente muto, per poi passare alla chitarra elettrica ed al pianoforte. La cantante però ha voluto precisare che “non sto registrando un album rock”, sebbene in “Sweet sound of Heaven” registrata insieme ai Rolling Stones abbia mostrato come la sua incredibile voce si sposi perfettamente con il rock.

In un periodo in cui molte popstar stanno tastando altri generi (come Beyoncé che ha annunciato un album country), non è chiaro quali siano le intenzioni di Lady Gaga.

Il sequel di “Love for Sale” registrato insieme a Tony Bennett e “Chromatica” del 2020 è però molto atteso e qualora dovesse arrivare nel 2024, renderebbe l’anno davvero indimenticabile per i fan di musica pop, che potranno gustarsi i nuovi album di Dua Lipa, Taylor Swift, Beyoncé ed Ariana Grande.