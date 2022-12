Ladri d'arte in azione: il murales di Banksy a Kiev rubato e ritrovato a Bucha

Alcune delle opere di Banksy comparse in Ucraina a metà novembre hanno avuto una vita decisamente breve. A farle scomparire non sono stati i bombardamenti russi, bensì un gruppo di ladri, che negli scorsi giorni hanno trafugato alcuni dei murales dell'artista britannico disegnati sui muri degli edifici di Kiev.

A riportare la notizia è l'ANSA, che afferma che il 4 dicembre le autorità ucraine hanno arrestato un gruppo di ladri d'arte che, pochi giorni prima, erano riusciti a far sparire uno dei murales di Banksy, realizzato dall'artista sulla facciata di una cittadina periferica del distretto di Kiev, Gostomel. L'opera, chiamata "Donna in vestaglia", rappresenta una ragazza che indossa un accappatoio e una maschera antigas.

Il Governatore della regione di Kiev, Oleksiy Kuleba, ha dichiarato alla stampa che "Queste immagini sono, dopo tutto, simboli della nostra lotta contro il nemico. Sono storie sul sostegno e la solidarietà dell'intero mondo civilizzato all'Ucraina. Faremo di tutto per preservare queste opere di street art come simbolo della nostra vittoria". Sfortunatamente, però, del murale di Banksy si erano già perse le tracce all'arresto dei ladri d'arte: l'opera sembrava infatti essere sparita nel nulla, e non si trovava nel "covo" della banda.

Per questo, nelle scorse ore, la polizia ucraina ha pubblicato un'immagine del muro di Gostomel, che mostra un'ampia macchia tagliata fino alla muratura. Potete dare un'occhiata alla fotografia in calce a questa notizia. Le autorità hanno poi dato il via alla caccia all'opera d'arte, chiedendo aiuto alla cittadinanza del Paese.

Pare che l'impegno della polizia ucraina abbia infine avuto successo: il murales è stato ritrovato a Bucha, altra città-simbolo della resistenza ucraina all'invasione russa. È stato anche diffuso un video dell'operazione e del ritrovamento, che potete consultare dal sito web di RaiNews. Non è chiaro però se l'opera tornerà alla sua collocazione originale, né se vi siano stati dei danni nelle fasi di trasporto di quest'ultima tra Gostomel e Bucha.