I Kiss continueranno a suonare..come avatar digitali: l'annuncio dopo l'ultimo concerto

Nel weekend, al Madison Square Garden di New York è andato in scena l’ultimo concerto dei Kiss. La leggendaria band di Paul Stanley e Gene Simmons ha dato il proprio addio alle scene..almeno sotto forma di concerti dal vivo, perchè i Kiss continueranno a vivere.

A sorpresa, infatti, al termine dell’esibizione è stato annunciato che i Kiss continueranno a suonare sotto forma di avatar digitali. Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer ed Eric Singer hanno infatti annunciato a sorpresa che d’ora in poi continueranno a suonare con delle versioni digitalizzate.

"Kiss Army, il tuo amore, il tuo potere, ci ha reso immortali!" ha affermato Stanley nel video che trovate in apertura, dove vengono svelati gli avatar sulle note di “God Gave Rock and Roll to You”, con cui viene annunciato quello che è definito il prossimo capitolo della loro leggendaria carriera, culminata nell’End of the Road Tour.

“Il futuro è così entusiasmante” afferma Simmons, secondo cui questa tecnologia permetterà loro di “vivere in eterno”.

Gli avatar sono stati creati da Industrial Light & Magic in collaborazione con Pophouse Entertainment Group, due compagnie che hanno lavorato anche all’ABBA Voyage di Londra, il concerto virtuale tenuto dal gruppo pop svedese. Secondo gli sviluppatori, grazie a questa tecnologia i Kiss potrebbero tenere un concerto in tre città nella stessa notte.