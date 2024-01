Kim Kardashian sceglie Lana Del Rey per la campagna di San Valentino di Skims

È Lana Del Rey il nuovo volto di Skims, il brand di Kim Kardashian. La cantante, fresca headliner di Coachella 2024, è la protagonista delle fotografie scattate dalla britannica Nadia Lee Cohen, che l’ha ritratta mentre indossa i capi del marchio.

Nelle fotografie, che sono state pubblicate anche sui social dalla stessa cantautrice, Lana Del Rey mostra il body Fits Everybody, il set da notte ed il nuovissimo vestito Woven Shine. Le immagini andranno a comporre la campagna pubblicitaria che Skims proporrà in occasione di San Valentino: lo store infatti quest’anno è stato ampliato con oltre 29 collezioni in edizione limitata che comprendono capi d’intimo, pigiamo e loungewear. I capi d’abbigliamento potranno essere acquistati sul sito web di Skims e presso i principali rivenditori a partire dal 23 Gennaio 2024 prossimo.



"Sono un grande fan di Skims fin dall'inizio, quindi essere presente nella campagna di San Valentino è davvero emozionante per me”, ha affermato Lana Del Rey in un comunicato. “La nuova collezione è un sogno, ed ha reso la collaborazione con Nadia divertente. Spero che la gente la ami tanto quanto me”.



Ricordiamo che Lana Del Rey sarà in concerto in Italia il prossimo 4 Giugno all’Ippodromo Snai di San Siro in occasione degli iDays.