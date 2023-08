Kim Basinger da Helen Mirren: cerca casa nel Salento, tra campagne e Yacht

Kim Basinger stregata dal Salento, come del resto anche la straordinaria collega Helen Mirren, da anni di stanza a Triggiano, nel cuore della penisola salentina. È avvenuto per le strade di Tricase, sempre in provincia di Lecce, il primo avvistamento dell'attrice di L.A. Confidential e 9 Settimane e 1/2.

Lu sule, lu mare e lu ientu, del resto, hanno stregato e continuano ad ammaliare VIP italiani e internazionali e non stupisce affatto che anche la Basinger abbia sentito il richiamo dell'estremo sud pugliese.

Dopo essere stata identificata ai tavolini di Farmacia Balboa di Tricase (locale di proprietà di Taylor Hackford, marito di Helen Mirren, madrina dell'Alberobello Light Festival 2023), la Basinger è stata anche avvistata tra le onde di Brindisi, a bordo dello Yacht El Leon del re del caffè Zanetti.

Che si tratti solo di un giro turistico? Difficile dirlo, ma nel corso degli ultimi anni le incursioni del jet set internazionale nel Salento e in generale in Puglia si fanno sempre più insistenti.

Nel centro storico del capoluogo salentino trovò casa Gérard Depardieu, ma anche Meryl Streep si è già fatta stregare dalla costa adriatica del basso Salento, mentre Ron Moss, il leggendario Ridge Forrester di Beautiful, qualche anno fa ha preferito investire in una masseria a Fasano, in provincia di Brindisi.