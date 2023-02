Kendrick Lamar torna in Italia a Verona: quanto costano e quando escono i biglietti?

VivoConcerti ha annunciato che l'artista Premio Pulitzer e vincitore di diversi Grammy Awards, Kendrick Lamar, tornerà in Italia il 17 Luglio 2023 dopo l'esibizione da headliner al Milano Summer Festival 2022.

Il concerto, "An Evenng With Kendrick Lamar", andrà in scena all'Arena di Verona lunedì 17 Luglio 2023.

Le vendite partiranno alle ore 16 di Martedì 28 Febbraio 2023, su Vivoconcerti.com, Ticketone, Ticketmaster e presso i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 10 di domenica 5 Marzo 2023.

I prezzi saranno noti solo nelle prossime ore, ma nel frattempo Ticketone ha annunciato che gli utenti avranno la possibilità di acquistare due Vip Pack.

Vip Pack - Poltronissima Gold include:

Ingresso Riservato

1 Biglietto di Ingresso Premium - Settore Poltronissima Gold

Accoglienza e Vip Check In sul Luogo con Personale Dedicato

Ingresso sul tappeto rosso e photo opportunity per commemorare la serata

1 Pass laminato Commemorativo progettato esclusivamente per i possessori dei pacchetti Vip

1 Poster commemorativo progettato esclusivamente per i possessori dei pacchetti Vip

1 Accesso esclusivo al Buffet che include: Stuzzichini, birre, vini e analcolici

Vip Pack - Poltronissima 2 include:

Ingresso Riservato

1 Biglietto di Ingresso Premium - Settore Poltronissima 1

Accoglienza e Vip Check In sul Luogo con Personale Dedicato

Ingresso sul tappeto rosso e photo opportunity per commemorare la serata

1 Pass laminato Commemorativo progettato esclusivamente per i possessori dei pacchetti Vip

1 Poster commemorativo progettato esclusivamente per i possessori dei pacchetti Vip

I biglietti sono nominativi e soggetti alla normativa vigente: gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra il ritiro sul luogo dell'evento, la stampa a casa e la spedizione tramite corriere.