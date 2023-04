Kendrick Lamar supera Drake: il Big Steppers Tour è da record

Kendrick Lamar farà tappa a Verona la prossima estate ma nel frattempo il suo Big Steppers Tour è già nei libri di storia. Dopo aver piazzato l’album rap più ascoltato su Spotify del 2022, Lamar ha superato Drake con il tour rap con il maggior incasso della storia.

Il Big Steppers Tour, che ha preso il via a fine 2022 negli Stati Uniti e che ha toccato Europa, Australia e Nuova Zelanda, ha generato incassi per oltre 100 milioni di Dollari. Il sito Touring Data spiega anche che il rapper ha venduto 929mila biglietti nei 73 show per un totale di 110,9 milioni di dollari incassati.

A spingere gli incassi è stato l’attesissimo quinto album “Mr.Morale and The Big Steppers”, che hanno permesso a Lamar di superare l’Aubrey & the Three Migos di Drake, il Summer Sixteen di Drake and Future ed il Watch The Throne Tour di Kanye West e Jay-Z.

Secondo il rapporto Pollistar, l’industria dei concerti ha segnato il record nel 2022, ed a farlo da padrone è stato Ed Sheeran con oltre 3milioni di ticket venduti. A spingere verso l'alto gli introiti ci ha pensato non solo la rimozione delle misure di contenimento del Covid, ma anche il recupero delle date annullate causa pandemia che aveva bloccato l'intero settore per quasi due anni.