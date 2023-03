Kendrick Lamar in Italia: quale sarà la scaletta del concerto di Verona?

È ormai ufficiale da qualche giorno il concerto che Kendrick Lamar terrà a Verona il prossimo 17 Luglio 2023, e mentre i biglietti sono già in vendita, facciamo qualche ipotesi sulla scaletta che potrebbe proporre all’Arena di Verona.

Precisiamo che le nostre ipotesi si basano sulle canzoni più suonate durante il “The Big Steppers” Tour che l’artista ha tenuto nel 2022, nel corso del quale ha proposto un mix di canzoni provenienti dal suo repertorio. Facile intuire quindi un approccio simile anche in Italia.

Una possibile scaletta potrebbe essere la seguente:

United in Grief N95 ELEMENT. Worldwide Steppers Backseat Freestyle Rich Spirit HUMBLE. Interlude Father Time m.A.A.d city (Part 1) Purple Hearts (w/‘We Cry Together’ intro) King Kunta LOYALTY. Swimming Pools (Drank) (snippet) Bitch, Don’t Kill My Vibe Die Hard LUST. DNA. Count Me Out Money Trees LOVE. Alright Mirror Silent Hill vent (Baby Keem cover) (with Baby Keem) family ties (Baby Keem cover) (with Baby Keem) Crown Mr. Morale (with Tanna Leone) Savior

Ovviamente maggiori informazioni ed indicazioni potrebbero arrivare a Giugno, quando riprenderà il tour di Kendrick Lamar che appunto toccherà anche il nostro paese.



Nel frattempo, sempre a proposito di concerti estivi, è arrivata la conferma che Tom Morello suonerà al Firenze Rocks 2023 nello stesso giorno in cui si esibiranno come headliner i The Who insieme ad un'orchestra. Si arricchisce quindi anche il festival della Visarno Arena in scena il prossimo mese di giugno.