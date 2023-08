Kendall Jenner protagonista della nuova campagna di Stella McCartney strega i fan

Kendall Jenner ha stregato i suoi 293 milioni di follower su Instagram con un post che, a stretto giro di orologio, ha superato 1,2 milioni di like e migliaia di commenti e scatenato le reazioni dei fan. La modella ed influencer, infatti, è stata scelta da Stella McCartney come nuovo volto della campagna “Horse Power”.

Come si può vedere negli scatti presenti in calce, la modella è stata fotografata da Harley Weir sulle distese della Carmague in Francia, in una campagna promozionale che vuole racchiudere i due grandi amori della stilista e della stessa Jenner: i cavalli e la sostenibilità.

Coloro che seguono Kendall su Instagram infatti non resteranno certamente stupiti da questo mix: la Jenner non ha mai nascosto la sua passione ed amore per i cavalli e sin da piccola pratica regolarmente equitazione. Anche la stilista inglese ha più volte manifestato questa passione, e tutti coloro che la seguono ricorderanno che lo scorso Marzo ha tenuto una sfilata a Parigi in un maneggio francese.

La campagna pubblicitaria accompagna la nuova Collezione Inverno 2023 di Stella McCartney. Una collezione che come si legge sul sito è “all’insegna dell’amore: un amore tra madri, figlie, sorelle, natura, uomini e animali” e composta da capi sartoriali, abiti e maglieria dalle silhouette modellate e minimaliste. Le borse vegane sono inoltre realizzate in materiali inediti ed innovativi.