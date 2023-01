Kanye West è scomparso da un mese, che fine ha fatto?

Kanye West fa parlare di se anche quando non compare in pubblico. Il rapper infatti è sparito da più di un mese, e non si sarebbe fatto vivo con i figli nemmeno per Natale e Capodanno.

A lanciare l’allarme è stato il suo avvocato Greenberg Taurig LLP, che parlando con l’Insider ha spiegato che non riesce a mettersi in contatto con Ye da tempo, dal momento che ha la necessità di informarlo che non rientra più tra i clienti dello studio legale. Sulla scia di quanto fatto anche da altri marchi, anche gli avvocati hanno voluto tagliare i rapporti con Kanye West dopo i commenti antisemiti su Twitter che gli sono valsi un altro ban dalla piattaforma di Elon Musk.

Alcuni amici avrebbero raccontato che il rapper non avrebbe rinunciato a passare il Natale con i figli, ma resta il fatto che non si hanno sue tracce da tempo e anche gli account social sono fermi. Qualcuno dice di averlo visto in una chiesa, ma le foto che circolano in rete non aiutano a decifrare la situazione. D’altronde, stiamo sempre parlando di Ye.

La vicenda sarà sicuramente oggetto di altre discussioni nei prossimi giorni, in attesa di un cenno da parte del diretto interessato.