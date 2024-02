Kanye West insieme a Travis Scott sul palco: è accaduto ad Orlando

I rumor e teorie sulla possibile pubblicazione di un nuovo album di Kanye West circolano sul web da tempo, ma intanto il rapper ha fatto un’apparizione a sorpresa durante la tappa del Circus Maximus Tour di Travis Scott ad Orlando nella giornata del 31 Gennaio.

La Flame infatti aveva promesso ai suoi fan una sorpresa speciale ed ha mantenuto la promessa, dal momento che sul palco è apparso Ye, il quale era stato visto qualche ora prima all’aeroporto di Orlando con indosso una maschera da hockey di Jason Voorhees ed una giacca di pelle nera. Se in molti credevano che questo abbigliamento servisse per restare in incognito si sbagliavano, perchè Kanye West è salito sul palco vestito esattamente in questo modo sulle note di “Runaway” del 2010, mandando il pubblico in delirio.

Anche Ty Dolla $ign si è unito a Scott sul palco, per eseguire insieme al trapper “Fade” e l’omonimo singolo di “The Life of Pablo”:

West ha confermato che il primo volume di Vultures dovrebbe arrivare venerdì prossimo, 9 Febbraio 2024, ma non sono da escludere cambi di programmi visto che il personaggio è solito cambiare idea. Travis Scott dal suo canto ha definito Ye “un fratello ed amico che mi ha aperto queste porte e mi ha consentito di essere su questo palco”.

Ye era salito anche sul palco del Circo Massimo a Roma lo scorso agosto durante il concerto di Travis Scott che ha dato il via al tour.