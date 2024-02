Kanye West in Italia la prossima settimana: i rumor circolano sul web

Il condizionale, quando si tratta di Kanye West, è d’obbligo e per tale ragione vi invitiamo a prendere con le pinze la notizia. Essemagazine, il magazine da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo urban e rap, nella serata di ieri sul proprio account ufficiale Instagram ha lanciato la bomba: Ye sarebbe in arrivo in Italia.

Il rapper, che di recente ha lanciato “Vultures 1”, l’album prodotto insieme al cantautore Ty Dolla Sign, dovrebbe tenere due date nel nostro paese.

Nella fattispecie, Kanye West dovrebbe suonare al Forum di Assago di Milano il 22 Febbraio ed all’Unipol Arena di Bologna il giorno dopo. Le due date dovrebbero essere a tutti gli effetti dei listening party dei prossimi volumi di “Vultures”.

Esse Magazine riferisce anche che il 22 Febbraio l’evento dovrebbe essere doppio: una sessione dovrebbe andare in scena alle 15 ed una alle 21.

Lo stesso magazine afferma anche che i biglietti dovrebbero essere disponibili in vendita a partire dalle ore 10 di oggi 16 Febbraio 2024, ma almeno nel momento in cui stiamo scrivendo non sono arrivati annunci in merito.

Del possibile arrivo di Ye in Italia si era parlato anche qualche mese fa, quando in molti davano per certo un concerto di Kanye West all’RCS Arena di Reggio Emilia.